Julio César Chávez Jr. inició el año 2024 con una nueva polémica y lanzó golpe tras golpe a su padre, el legendario boxeador mexicano. ‘Julito’ acusó a su padre, Julio César Chávez González, de agredir a su mamá, Amalia Carrasco, de secuestrarlo y querer matarlo.

Como se sabe, el boxeador de 37 años estuvo en rehabilitación durante el 2022 y 2023 por una supuesta adicción a las pastillas para bajar de peso. Durante este tiempo estuvo alejado de sus hijos y familia.

“A mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ella no puede hacer nada. ¿Me explico? Quedó para toda la vida dañada por él, por eso es que también me está dañando a mí”, indicó en una entrevista Chávez Jr.

Además, acusó al ‘Gran Campeón de querer atentar con su vida. “Me quiere matar, mi papá me está matando. Me quiere mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar”, aseguró.

El hijo de la leyenda mexicana se mostró exaltado por todo lo sucedido y apuntó que luchará para ver a su padre en la prisión por mantenerlo en cautiverio. Además, pidió a sus seguidores que compartan el video para que organizaciones de derechos humanos lo vean.

Por su lado, Chávez padre no demoró en responder y aseguró que no puede ayudar a su hijo porque este se encuentra en Estados Unidos y las leyes son diferente en ese país. Si intenta internarlo se considera secuestro en USA.

“Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga, hijo. Ojala y Dios quiera que te caiga un rayito de luz. Deja de decir tantas pen... por favor”, mencionó.