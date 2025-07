A casi un mes de la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio , una de las carreras más significativas del calendario running, es importante tener en cuenta algunos consejos para evitar ciertos errores que pueden afectar tanto a corredores principiantes como experimentados. Hay aspectos que suelen pasarse por alto y que pueden marcar la diferencia en tu desempeño. En ese sentido, runners expertos del team New Balance hacen hincapié en lo que no se debe hacer previo a este importante evento.

1. No desayunar antes de la carrera

Algunos corredores, por nervios o falta de apetito, optan por salir sin desayunar. Sin embargo, es fundamental ingerir algo ligero —y de preferencia habitual— al menos 90 minutos antes de correr, para asegurar una buena fuente de energía durante la ruta. Un snack recomendado por muchos nutricionistas deportivos es la avena fría. Por ejemplo, desde la noche anterior puedes realizar esta preparación en un tupper y estará listo para disfrutar en la mañana:

½ taza de avena

⅓ de taza de leche (la que sea de preferencia)

1 chorrito de esencia de vainilla

media cucharadita de splenda

canela al gusto

2. No prever cambios de clima

El clima y la temperatura en Lima puede ser impredecible. No contar con una casaca ligera o una prenda que te abrigue antes del inicio puede afectar a tu salud y por tanto tu preparación física.

3. No entrenar el enfoque mental

Además de la preparación física, el componente mental juega un rol clave. Técnicas como visualizar la llegada o usar frases motivadoras pueden ayudar a mantener la concentración, especialmente en los últimos kilómetros.

4. Organizar todo a último momento

Dejar la ropa, el dorsal o el transporte para el mismo día solo genera estrés. Planificar con tiempo estos detalles te permite descansar adecuadamente la noche previa y llegar con calma al punto de partida.

Tomar en cuenta estos aspectos puede ayudarte a disfrutar al máximo la experiencia. ¡Recuerda que la carrera es este domingo 6 de julio a las 6am! Nos vemos en la partida.

Para más tips, entrenamientos y novedades de la New Balance 15k Powered by El Comercio ingresa a @newbalancelima15k

