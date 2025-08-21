El Team Perú ha logrado una hazaña dorada en los Juegos Panamericanos Junior 2025, al subir a lo más alto del podio en la competencia de equipos mixtos de golf. Con una actuación sobresaliente que se prolongó hasta la jornada de este jueves, la delegación peruana demostró su dominio.

Ariana Urrea, Alexa Vegas, Tiago Ledgard y Alejandro Del Valle conformaron una selección nacional que se combinó de manera perfecta a lo largo de la competición.

La consistencia, precisión y trabajo en equipo fueron clave para superar a los demás países y alzarse con el triunfo.

Esta medalla de oro es la segunda para el Team Perú en estos Juegos. Renzo Fukuda ganó la primera presea dorada en esgrima, modalidad florete individual.