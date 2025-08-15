Perú se subió al podio del Taekwondo modalidad Kyorugui, categoría-57, gracias a la victoria de Camilas Arenas sobre Brenda de Brooks de Panamá por 2-0 en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

De esta manera, la joven atleta peruana ganó la medalla de bronce para el Team Perú.

Arenas se mostró muy emocionada y enfocada en seguir consiguiendo logros para nuestro país en las próximas competencias internacionales.

“Estoy muy contenta, con hambre de más. Gracias a mi equipo de trabajo y a todos por confiar en mí”, dijo la medallista panamericana.

“Ahora con miras a los Juegos Bolivarianos de Ayacucho Lima 2027 y Los Juegos Olímpicos Ángeles 2028″, añadió.

