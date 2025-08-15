El poder de convencimiento de Paulo Autouri en Sporting Cristal: “Cuando hace charlas, dice que juega el rendimiento y no la edad”

El ‘Prossor’ ha cambiado el chip en Sporting Cristal. Hombre de mil batallas, con casi 40 experiencias en más de 50 años de carrera, pero vigente en el orden del fútbol. Paulo Autuori ha sabido convencer a la plantilla rimense de que el título es posible y la clasificación a la siguiente edición de la Copa Libertadores se ha vuelto más una certeza que una posibilidad, tras apenas cinco fechas del Torneo Clausura. Con INNOVA Sports, hay una división marcada en la hinchada (los que han decidido volver al Alberto Gallardo para apoyar al equipo y los que siguen con insistencia de no dar un solo sol de su bolsillo a los dirigentes del club), pero en cuanto a la elección del DT hay un quorum total: el brasileño ha sido el mejor acierto del año.

Sin Miguel Araujo en el último domingo, un zaguero de Selección, el equipo ha sabido mantener el arco en cero, pues finalmente, la motivación es de hechos y no simplemente palabras.

Autuori cumple 69 años el 25 de de agosto y tiene contrato hasta diciembre del 2026.

El efecto de Autouri en Sporting Cristal

“Cuando hace charlas, dice que juega el rendimiento y no la edad y lo demuestra con hechos”, confiesa una fuente con cercanía al DT. El ejemplo más claro: Ian Wisdom. Con Enderson Moreira, el jugador apareció con pocos minutos, con Guillermo Farré fue ‘borrado’ y con Autouri se ha vuelto indiscutible en la alineación. Con cualquier otro técnico, probablemente se estaría hablando del Sub20 en dos a tres años, hay muy pocas apuestas por los chicos en el fútbol peruano; con el brasileño, sin embargo, el futbolista comienza a hacerse un nombre en la Liga 1. En medio de una serie de desaciertos en la apuesta por juveniles en los últimos años en el club, Wisdom es una gran consolidación con un gran ‘maestro’ como Yoshimar Yotún en los entrenamientos.

Ian Wisdom ha sido titular en los últimos cuatro partidos de Sporting Cristal y ha tenido minutos en los últimos 13.

Y es muy probable que en la contratación de Mateo Rodríguez también haya tenido influencia el DT, teniendo en cuenta que él hizo debutar a su padre y hoy representante, Alberto.

“Los jugadores se dan cuenta en los entrenamientos quien sabe y quien no. El plantel cree en su trabajo, cumple con lo que dice y entrena bien en el día a día”, agrega otra fuente.

Con líneas más pegadas con respecto a su antecesor, el equipo se ha vuelto más eficiente: corre más, se ‘mata’ más y hay un mejor trabajo porque “entrena bien en el día a día”.

En el pasado, Autuori fue un adelantado a su época; hoy demuestra que continúa actualizado, a diferencia de algunas opiniones a su llegada en cuanto a su edad (68) y ambición. Hay DT’s que marcan diferencia en el fútbol peruano; el brasileño es uno de ellos.

Las defensas son las que ganan campeonatos y hoy su equipo lleva cero goles en contra, los mismos que Universitario de Deportes en las últimas cinco fechas del Apertura, que le ayudaron también para ser el campeón. Ahora toca visitar Juliaca para enfrentar a Binacional en la altura, la primera salida del equipo en este Clausura, pero con la confianza de que ya tiene a Luis Abram, otro zaguero de Selección.

Cristal, finalmente, hizo la tarea con los centrales, hay mucha categoría. Autuori debe seguir en el club pase lo que pase a final de año. Su mano ha sido mejor que la de sus antecesores.

