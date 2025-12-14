La Paleta Frontón es uno de esos deportes que no necesitan inventarse un origen épico porque ya lo tienen. Nació en los años 40 dentro del Club Regatas Lima, en un Perú que todavía importaba deportes antes de atreverse a crear los suyos. Y, sin embargo, aquí ocurrió lo contrario: de la mezcla casera entre frontenis, pared vasca y creatividad local, terminó apareciendo una disciplina con personalidad propia. Una pared, una pelota que viaja más rápido de lo que parece, una paleta rígida y un ritmo que obliga a decidir en décimas de segundo. Todo eso, junto, fue tomando forma hasta que en 1945 quedó oficialmente establecida como deporte peruano.

Desde entonces, su crecimiento ha sido, como tantas cosas en nuestra historia, silencioso pero persistente. Clubes, academias y torneos mantuvieron vivo el circuito durante décadas, casi como si el frontón se alimentara de la obstinación de sus jugadores. Y cuando llegó Lima 2019, ese instante en que el Perú miró a la región y la región miró al Perú, la Paleta Frontón encontró su primera plataforma continental. Por primera vez, un deporte nacido aquí se mostraba en un escenario que lo obligaba a pensarse más grande.

Ese impulso abrió espacio para una generación que no tiene miedo de competir ni de cargar con la herencia del deporte. Entre ellos aparece Vasco Gálvez Lituma, 14 años, y la naturalidad con la que se mueve en la cancha da la impresión de que lleva más tiempo del que realmente ha vivido.

Sus resultados lo explican mejor que cualquier adjetivo: tricampeón nacional en categorías menores (2022 y 2023 en la sub-12, y 2025 en la sub-14). Su trayectoria se lee con una curva interesante: empezó en 2019, se detuvo por la pandemia, regresó en 2022 y desde entonces no dejó de escalar. Fue el mejor del ranking nacional en 2022 y 2023, y este año volvió a imponerse tras ganar las dos fechas disputadas en Lima y sumar triunfos en Cusco, Arequipa y Tacna. Una temporada de esas que marcan distancia.

Pero en Vasco, que representa al Club Regatas, hay algo más que resultados. Quienes lo ven jugar coinciden en la misma idea: su edad no encaja con su manera de competir. Juega con calma, administra los nervios, elige bien. Tiene esa mezcla inusual entre intuición y disciplina. Su entrenamiento combina técnica, trabajo físico y un enfoque mental que le permite sostenerse en momentos de presión, cuando otros empiezan a acelerar sin saber adónde van.+

Sus objetivos ya están trazados: los títulos nacionales en sub-16 y sub-18, luego la categoría Superior (la élite del frontón) y, más adelante, la representación internacional. El camino no es corto, pero tampoco lo asusta. “Cada partido lo tomo como una oportunidad para aprender. Intento mantener la calma, pensar en el siguiente punto y no en el marcador. Mis metas están claras: seguir creciendo, competir en categorías mayores y representar al Perú. Sé que es un camino largo, pero estoy listo para esforzarme por lograrlo”, dice Vasco al cierre de una temporada que, para muchos, marca el inicio de algo más grande.

La historia de la Paleta Frontón ha tenido épocas de consolidación, momentos de expansión discreta y un salto simbólico en 2019. Hoy vive una etapa distinta: la de un relevo generacional que juega sin complejos y que entiende que un deporte nacido en una pared limeña también puede aspirar a algo más. En ese dibujo renovado, Vasco Gálvez no es solo una promesa: es una señal de que el frontón peruano podría estar escribiendo el inicio de su siguiente capítulo.