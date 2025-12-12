El talento peruano vuelve a brillar en el escenario mundial. Leo Solórzano, Campeón Nacional de Red Bull Tetris® Perú, logró una hazaña histórica al vencer a Francia en la semifinal del Mundial que se celebra esta semana en Dubái. Con este triunfo, aseguró su lugar en el TOP 2 global y avanzó a la Gran Final Mundial, que se disputará este sábado 13 de diciembre.

Conocido en la escena gamer como @alkalinexig, Solórzano llegó a Dubái tras coronarse campeón nacional en noviembre, tras destacar entre miles de jugadores peruanos. Durante su recorrido internacional ha contado con el acompañamiento de Red Bull, su familia y la comunidad gamer local, un apoyo clave para enfrentar ahora al representante de Turquía en una final sin precedentes en la historia de los esports.

El Mundial de Red Bull Tetris® marca un antes y un después para los videojuegos, la Gran Final se disputará sobre una pantalla aérea formada por más de 4,000 drones sincronizados, que proyectarán un gigantesco tablero de Tetris en el cielo de Dubái, con el Dubai Frame como escenario principal.

En esta primera edición del torneo mundial participaron jugadores de más de 55 países, quienes se enfrentaron en rondas clasificatorias y duelos 1 vs 1 hasta definir a los dos finalistas, Perú y Turquía.

El camino de Solórzano hacia la cima comenzó en las clasificatorias abiertas de Red Bull Tetris® Perú, que reunieron a más de 6,500 jugadores. Tras avanzar por cada etapa, conquistó el título nacional y viajó a Dubái para competir en esta histórica final organizada por Red Bull y The Tetris Company.