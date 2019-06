Paolo Guerrero vs. Salomón Rondón, descubre quién es mejor

Las comparaciones en el mundo del fútbol son el pan de cada día. Que si Barcelona o el Real Madrid es el mejor club del mundo, que si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo en la actualidad. ¿Fue realmente el Liverpool el mejor equipo de la última edición de la Champions League, o lo fue el sorprendente Ajax de Erik ten Hag con su fútbol maravilloso? Todos nos sumergimos en la atracción magnética que desprende discusión que conlleva esto, nos abrimos al debate y, en algunos casos, a la pelea también. Y esta se da en el barrio, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar.

La búsqueda de la confrontación en este deporte es omnipresente. Y esta riquísima disputa se volverá a posar una vez en una cancha de fútbol, cuando este sábado (2 p.m.) Perú debute ante Venezuela por la Copa América en el césped del estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. Si de por sí existe un atractivo especial por ver a esta valiente y atractiva Venezuela de Rafael Dudamel contra una bicolor de Ricardo Gareca que busca ratificar lo hecho en Rusia 2018, el condimento picante lo pondrán Salomón Rondón y Paolo Guerrero.

Cuando uno revisa la alineación previa de ambos equipos y se da cuenta que estos 'killers' estarán frente a frente, es imposible no emocionarse, acomodarse bien y sacar la canchita: el espectáculo está asegurado si se enfrentan el ‘Gladiador’ contra el 'Depredador'. Es verdad que ambos, en algunos aspectos, son como dos gotas de agua, pero en otros también son como el agua y el aceite. En lo primero, por ejemplo, los dos son dos toros bravísimos de frenar en el área y esta clase de partidos de alto voltaje para ellos es como estar en el ruedo. Además, tienen el arco entre ceja y ceja, son goleadores históricos de sus respectivos países, a donde van hacen patria con sus goles, y son aclamados en cada una de sus naciones.

Paolo Guerrero es la gran carta de gol de la selección peruana. (Foto: GEC)

Rondón es el delantero más peligroso de Venezuela. (Foto: AP)

Pero, en lo segundo, sí hay varias diferencias que vale la pena hacer hincapié. El ex Bayern Múnich ya lleva en sus hombros 35 primaveras y disfruta la última parte de su carrera, mientras que Rondón goza de la edad perfecta que tiene un futbolista para poner en práctica lo aprendido y sacarle el jugo a su mejor potencial físico. A los 29 años, las mejores faenas del llanero aún están por venir. Sin embargo, yendo al plano estrictamente futbolístico, ¿se puede comparar a ambos atacantes? En las líneas siguientes, basándonos en las estadísticas, intentaremos acabar con la interrogante de quién es mejor delantero.

El más goleador en clubes

En este terreno, Paolo se muestra más fuerte que el venezolano. Son 146 goles en 435 partidos del hombre del Newcastle contra 169 del peruano en 479 duelos disputados. Claro, uno podrá decir que los seis años de edad que le lleva Guerrero son determinantes y a Rondón le deben quedar diez veces más redes que romper en los próximas temporadas que al delantero blanquirrojo. No obstante, el promedio goleador del atacante inca también es superior: 0,35 frente al 0,33 del nacido en Caracas. Por lo tanto, el primer round es favor de nuestro compatriota.

Paolo es titular indiscutible en el Internacional de Brasil. (Foto: AP)

Títulos en clubes

A Paolo siempre se la ha criticado la escasez de títulos en su carrera. Pero, contra todo lo pensado, el palmarés de Guerrero sí tiene lo suyo. No ganó la Champions League como Claudio Pizarro en su momento, pero tienen en total diez copas ganadas en los distintos equipos por los que paseó su fútbol. Entre ellas se destaca un Mundial de Clubes que se lo ganó con el Corinthians al Chelsea en el 2012 y con gol suyo incluido. Rondón, por su parte, apenas tiene tres campeonatos y todos de una categoría menor y amistosa con el Málaga, como lo son el trofeo de la Costa del Sol o de la Vendimia. En este rubro, como nos damos cuenta, es muy superior Guerrero.

Goles con selección

En este campo todo está mucho más parejo. Hace unos días Salomón se convirtió en el máximo artillero de Venezuela con 24 tantos en 72 partidos, tras marcarle un doblete a Estados Unidos en Cincinnati. Y Paolo ostenta desde hace varios meses el cetro de ser también el goleador histórico de la bicolor con 35 dianas en 93 encuentros. Si se revisa, otra vez, el promedio de gol, hay apenas una ligera superioridad del nacido en las canteras de Alianza Lima: 0,37 frente de este último contra 0,33 del artillero de la Vinotinto. Asimismo, basándonos en el minutaje acumulado de cada uno con sus respectivas selecciones, Guerrero anota un gol cada 175 minutos, mientras que Salomón lo hace cada 216.

Goles en Copa América

En el torneo que se nos viene, la supremacía del ex artillero del Corinthians se vuelve a imponer. En cuatro Copas América jugadas, no solo fue máximo anotador dos veces consecutivamente, sino que marcó once tantos. En tres Copas, que no es poca cosa y es solo una menos que su contrincante, el venezolano solo llegó a cuatro tantos. Además, no podemos pasar por agua tibia que el delantero del Internacional de Porto Alegre, con 11 conquistas en su repertorio, está solo a seis de igualar al argentino Norberto Méndez (17) como goleador histórico del torneo más antiguo de selecciones en el mundo.

Rondón es el goleador histórico de Venezuela. (Foto: AP)

¿Quién tiene más virtudes?

En un mix de estadísticas recolectadas (que pueden ver en el recuadro de la nota), podemos comprobar que hay ciertas características que hacen que el venezonalo se muestre más completo que Paolo a nivel de selección. Se puede notar que utiliza mejor las dos piernas al momento de anotar, ya que casi una mitad de sus goles los hizo con la derecha y la otra con la izquierda.

Así también podemos comprar que un poco menos de la cuarta parte de sus tantos (24) fue de cabeza mientras que, en el caso del capitán del equipo de Ricardo Gareca, fueron solo cinco por esta vía de los 35 que marcó con la selección. En estas dos últimas categorías el llanero es mejor. Pero una vez más la superioridad de Paolo asoma: tiene dos goles de tiro libre contra ninguno del venezolano, y tres desde afuera del área contra apenas uno de Rondón.

Las estadísticas en general le sonríen más al peruano y el país entero espera que estas se ratifiquen en la cancha. Pero estos números no juegan al momento de rodar el balón. Paolo es '9' y, como tal, necesitará que el resto de sus compañeros estén finos para abastecerlo de jugadas de gol. El equipo siempre será lo más importante y esa fue la gran virtud de Perú cuando arrancó aplausos por desplegar un fútbol vistoso y efectivo en las últimas Eliminatorias. Este sábado es una buena ocasión para recuperala. Esperamos que Guerrero le gane también el duelo a Rondón.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PAOLO GUERRERO Y SALOMÓN RONDÓN​