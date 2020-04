Muchos futbolistas anhelan ser tan exitosos como Paolo Maldini, pero él no lo ve de la misma forma. El exfutbolista italiano, leyenda del AC Milan, hizo una cruda reflexión sobre los logros que se le escaparon de las manos.

Conquistar Champions League no es una hazaña que cualquiera podría gestar. De hecho, hay muchos equipos que, tras años intentando, ni siquiera han podido ganar una. Pero Maldini lo hizo cinco veces y aún así él se siente un “fracasado”.

“Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Explico el razonamiento. Gané muchísimo, cinco Copas de Europa, pero perdí tres finales de 'Champions', una Supercopa europea, tres finales de Intercontinental, una final del Mundial, una del Europeo,una semifinal de un Mundial, y podría seguir", señaló el italiano en un directo de Instagram con su excompañero y amigo Christian Vieri.

Es así que Maldini pone más énfasis en las ocasiones perdidas que en las ganadas. El exfutbolista de 51 años rememora momentos lamentables en su carrera, sobretodo los que pudieron marcar otra historia con su selección.

El conocido como “L’eterno capitano” no pudo repetir los mismos logros del Milán con su selección. Llegó a la final del Mundial de Estados Unidos 1994, pero la perdió por penales ante Brasil. También alcanzó la final de la Eurocopa en 2000, en la que cayó por 2-1 ante Francia.

"Tuve la suerte de ganar mucho y vi estas finales perdidas como algo que forma parte del juego, acepté todo, honestamente. En la selección lamentablemente tuve grandes equipos, grandes ocasiones, pero al final perdimos por penalti. Y luego en 2006, cuando no estaba, ganaron por penaltis, es así”, sostuvo.

Además, Maldini reveló que “en 2006 (el seleccionador, Marcello) Lippi me llamó, le dije que no por respeto a (el anterior seleccionador, Giovanni) Trapattoni, al que ya había dicho que dejaría la selección. Cuando Italia ganó la final en Berlín contra Francia, pensé 'ok, tengo mala suerte'”.

La leyenda del AC Milan conquistó un total de 26 títulos y es considerado como uno de los mejores defensas en la historia del fútbol. Se retiró en el 2009 con cerca de 25 años de carrera, dejando un legado impresionante para el balompié italiano y del fútbol en general.

MÁS EN DT