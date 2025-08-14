Partidos de hoy, viernes 15 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en Perú (Liga 1), Colombia (Liga Bet Play), España (LaLiga), Francia (Ligue 1), Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, viernes 15 de agosto
Perú - Primera División
15:00 Atlético Grau vs Comerciantes Unidos - Liga 1 Max
20:00 Sport Boys vs Deportivo Garcilaso - Gol Perú
Inglaterra - Premier League
14:00 Liverpool vs AFC Bournemouth - ESPN, Disney+
España - La Liga
12:00 Girona vs Rayo Vallecano - DIRECTV
14:30 Villarreal vs Real Oviedo - ESPN 4, Disney+
Francia - Ligue 1
13:45 Rennes vs Olympique Marseille - Disney+
Portugal - Primeira Liga
9:30 AVS vs Casa Pia - Sport TV
Alemania - Copa de Alemania
11:00 Gütersloh vs Union Berlin - Disney+
11:00 Sonnenhof Großaspach vs Bayer Leverkusen - Disney+
11:00 Saarbrücken vs Magdeburg - DAZN, Sky Go
13:45 Arminia Bielefeld vs Werder Bremen - Disney+
Italia - Copa Italiana
11:00 Empoli vs Reggiana - DIRECTV Sports
11:30 Sassuolo vs Catanzaro - DIRECTV Sports
13:45 Lecce vs Juve Stabia - DIRECTV Sports
14:15 Genoa vs Vicenza - DIRECTV Sports
Argentina - Superliga Argentina
13:30 Aldosivi vs Belgrano - TNT Sports
17:00 Instituto vs Unión Santa Fe - ESPN Premium
19:00 Racing Club vs Tigre - TNT Sports
Chile - Primera División
14:00 Unión Española vs Deportes Iquique - max, TNT Sports
19:00 Unión La Calera vs La Serena - max chile, TNT Sports
Colombia - Primera A
16:00 Alianza vs Once Caldas - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Primera A
19:00 Delfin vs El Nacional - Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz
Paraguay - Primera División
10:00 Libertad vs Deportivo Recoleta - Tigo Sports
10:00 General Caballero JLM vs Sportivo Ameliano - Tigo Sports
14:00 Atlético Tembetary vs 2 de Mayo - Tigo Sports
16:30 Deportivo Recoleta vs General Caballero JLM - Tigo Sports
Uruguay - Primera División
18:00 Boston River vs Peñarol - VTV+
Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al LINK.