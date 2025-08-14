Redacción EC
Partidos de hoy, viernes 15 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en Perú (Liga 1), Colombia (Liga Bet Play), España (LaLiga), Francia (Ligue 1), Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, viernes 15 de agosto

Perú - Primera División

15:00 Atlético Grau vs Comerciantes Unidos - Liga 1 Max

20:00 Sport Boys vs Deportivo Garcilaso - Gol Perú

Inglaterra - Premier League

14:00 Liverpool vs AFC Bournemouth - ESPN, Disney+

España - La Liga

12:00 Girona vs Rayo Vallecano - DIRECTV

14:30 Villarreal vs Real Oviedo - ESPN 4, Disney+

Francia - Ligue 1

13:45 Rennes vs Olympique Marseille - Disney+

Portugal - Primeira Liga

9:30 AVS vs Casa Pia - Sport TV

Alemania - Copa de Alemania

11:00 Gütersloh vs Union Berlin - Disney+

11:00 Sonnenhof Großaspach vs Bayer Leverkusen - Disney+

11:00 Saarbrücken vs Magdeburg - DAZN, Sky Go

13:45 Arminia Bielefeld vs Werder Bremen - Disney+

Italia - Copa Italiana

11:00 Empoli vs Reggiana - DIRECTV Sports

11:30 Sassuolo vs Catanzaro - DIRECTV Sports

13:45 Lecce vs Juve Stabia - DIRECTV Sports

14:15 Genoa vs Vicenza - DIRECTV Sports

Argentina - Superliga Argentina

13:30 Aldosivi vs Belgrano - TNT Sports

17:00 Instituto vs Unión Santa Fe - ESPN Premium

19:00 Racing Club vs Tigre - TNT Sports

Chile - Primera División

14:00 Unión Española vs Deportes Iquique - max, TNT Sports

19:00 Unión La Calera vs La Serena - max chile, TNT Sports

Colombia - Primera A

16:00 Alianza vs Once Caldas - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Primera A

19:00 Delfin vs El Nacional - Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz

Paraguay - Primera División

10:00 Libertad vs Deportivo Recoleta - Tigo Sports

10:00 General Caballero JLM vs Sportivo Ameliano - Tigo Sports

14:00 Atlético Tembetary vs 2 de Mayo - Tigo Sports

16:30 Deportivo Recoleta vs General Caballero JLM - Tigo Sports

Uruguay - Primera División

18:00 Boston River vs Peñarol - VTV+

