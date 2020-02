Luis Advíncula hizo uso de sus redes sociales oficiales para desmentir una noticia que lo involucra en una denuncia a su propio club por pagos irregulares.

De acuerdo con Luis Advíncula, jamás denunció al equipo de Madrid. “Arancha Mérida no es ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie denunciar a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre”.

Advíncula llegó a Rayo Vallecano tras un paso por Lobos BUAP en México. (Foto: AFP)

“No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria”, agregó.

LaLiga y la Fiscalía Anticorrupción, en las últimas horas, emitieron un comunicado en donde se señalaba el estudio de la denuncia y su posterior investigación.

