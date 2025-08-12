Felipe Chávez volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich, esta vez como titular ante Grasshopper, y colaborando en la victoria del conjunto bávaro en el Estadio Letzigrund de Zúrich. El volante nacional aportó en la jugada del 2-0 de los alemanes. Mira aquí la acción.

Con el 38 en la espalda y cuando se habían disputado 26 minutos de juego, Chávez levantó la cabeza y jugó con claridad para Lenny Karl, quien se proyectó rápidamente por derecha y sacó un buen centro para que anote Jonah Kusi-Asare.

Antes de asistir, Karl abrió la cuenta para el equipo de Vincent Kompany a los 21′ del primer tiempo, gracias a un remate de larga distancia.