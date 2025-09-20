Kenji Cabrera vivió un estreno soñado en la Major League Soccer con la camiseta de Vancouver Whitecaps. El joven atacante peruano, que había generado expectativa por su fichaje, marcó un verdadero golazo en el partido frente a Sporting Kansas City, dejando una gran impresión en su primera presentación como titular.

La acción del gol se produjo en el minuto 42, cuando Cabrera tomó la pelota en campo propio y condujo con determinación. Aprovechó la movilidad de sus compañeros para abrir espacios y combinar con Ali Ahmed, quien se proyectó por la banda izquierda.

Esa jugada colectiva permitió que el peruano quedara mejor perfilado y con una clara opción de generar peligro. Su rapidez y capacidad de lectura fueron fundamentales para superar la presión del rival y acercarse al área contraria con decisión.

✅ First start for Vancouver

✅ First goal for Vancouver



Kenji Cabrera doubles the @WhitecapsFC lead! pic.twitter.com/QGlALphC7b — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

Ya frente al arco, Cabrera mostró toda su categoría. Con frialdad, encaró al defensor y se acomodó para definir con su pierna izquierda. Sacó un potente disparo cruzado al primer palo, imposible de detener para el arquero rival.

El tanto significó el 2-0 parcial para los Whitecaps y desató la ovación en las tribunas, consolidando una actuación que reflejó la confianza y talento del delantero nacional en su debut. Sin duda, fue un inicio ideal para su historia en la MLS.