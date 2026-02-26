Kenji Cabrera fue protagonista en la victoria de Vancouver Whitecaps FC sobre Cartaginés por la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

El atacante peruano abrió el marcador en el minuto 58 y guio la victoria de Whitecaps que les dio la clasificación a los octavos de final del certamen.

Cabrera aprovechó un balón suelto en el área rival, y de media vuelta sacó el derechazo para el 1-0 sobre el Cartaginés de Costa Rica.

En los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, Vancouver Whitecaps FC enfrentará a Seattle Sounders.