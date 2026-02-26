Por Redacción EC

Kenji Cabrera fue protagonista en la victoria de Vancouver Whitecaps FC sobre Cartaginés por la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

MIRAR | Con el grato recuerdo de Didí y Tim: Perú, la escuela brasileña y cómo le fue a los compatriotas de Mano Menezes en la selección

El atacante peruano abrió el marcador en el minuto 58 y guio la victoria de Whitecaps que les dio la clasificación a los octavos de final del certamen.

Cabrera aprovechó un balón suelto en el área rival, y de media vuelta sacó el derechazo para el 1-0 sobre el Cartaginés de Costa Rica.

En los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, Vancouver Whitecaps FC enfrentará a Seattle Sounders.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.