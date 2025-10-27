Mia el gol de Kenji Cabrera con el Vancouver Whitecaps sobre el Sporting Kansas City. (@whitecapsfc)
Redacción EC
Redacción EC

Vancouver Whitecaps venció 3-0 a FC Dallasen el BC Place y clasificó a la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS. Kenji Cabrera marcó el tercer gol definitorio.

MIRAR | “Hoy los ídolos tienen apellidos diferentes, pero la felicidad del hincha es idéntica”: Renato Cisneros y el recuerdo del Tricampeonato histórico en la vieja redacción de DT del 2000

El delantero peruano sigue luchando por el titularato, y marcó su segundo gol con la camiseta de Whitecaps.

