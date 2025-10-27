Vancouver Whitecaps venció 3-0 a FC Dallasen el BC Place y clasificó a la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS. Kenji Cabrera marcó el tercer gol definitorio.

El delantero peruano sigue luchando por el titularato, y marcó su segundo gol con la camiseta de Whitecaps.

😮 Elloumi lucha un en el área para lograr un pase.



Aparece Kenji Cabrera para marcar🇯🇵🇵🇪.



— MLS Español (@MLSes) October 27, 2025

