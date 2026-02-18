AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: todo lo que debes saber del torneo en Asia

Tras varias semanas de espera, todo está listo para la primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, el prometedor torneo que reunirá a una importante cantidad de equipos de diferentes playas la capital. En esta nota, te compartimos los detalles del evento deportivo.

La playa Sol y Mar, del distrito sureño de Asia, será sede de la competencia que se realizará en un full day el próximo sábado 21 de febrero. El torneo irá desde las 10:00 a.m. hasta cerca de las 6:30 tarde, cuando conozcamos al flamante campeón.

La primera edición ha despertado una gran expectativa entre más de 20 playas elegibles, pero que, sin embargo, solo 12 tendrán la posibilidad de presentar un equipo y competir por el título.

Este evento es organizado por el Grupo El Comercio en alianza con INYOGO, como socios estratégicos, en una iniciativa que busca no solo promover el deporte y el talento, sino también fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

¿Cómo se jugará el AVA Volley Sunfest?

Serán 12 los equipos participantes, los mismos que se dividirán en cuatro grupos de tres cada uno. Ellos se enfrentarán entre sí, resultando un líder por serie.

Los cuatro semifinalistas jugarán en dos llaves de definición directa y el ganador pasará a la gran final. Además, los perdedores disputarán el tercer y cuarto puesto de la competencia.

Todos los partidos, tanto de la serie de grupos, como de las finales, se jugarán bajo el formato de 3 sets con 15 puntos en cada uno y una diferencia mínima de dos.

¿Quiénes pueden participar del AVA Volley Sunfest?

Cabe precisar que en este torneo los jugadores participantes deberán ser residentes de las distintas playas de Asia, así como de las otras consideradas en las bases del campeonato.

Es importante informar que los inscritos deberán ser mayores de 16 años de edad y no podrán ser jugadores profesionales activos o retirados de voley. Además, cada jugador podrá representar como máximo a 1 equipo.

Reglas especiales

Este innovador torneo tendrá tres reglas especiales, haciéndolo mucho más atractivo tanto para los participantes como para el ferviente público que asistirá al evento para alentar a sus equipos favoritos.

Super punto: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble. Uno menos: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos. Refuerzo Pro (aplica solo en la final): Si el equipo elige esta SÚPER CARD, un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes 3 puntos.

Lista de clubes de playa elegibles

Totoritas

Caleta Bujama

Asia Golf Club

Las Arenas

Chupikalla

Playa del Golf

Bora Bora

Playa Del Sol

Playa Blanca

Flamencos

La Isla

Las Brisas

Mar Azul

Cayma

Las Palmas

Los Cocos

Kapala

Sol y Mar

Playa Bonita

Costa del Sol

Palabritas

Cocoa

Gaviotas

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

