María Paula Torres y Nicole Aragonés hicieron historia en Santa Fe 2026 al conseguir la primera victoria del pádel peruano en una competencia correspondiente al ciclo olímpico.

Las peruanas superaron a las bolivianas Micaela Meneses y Michelle Doria por 6-1 y 6-3, recuperándose tras su derrota inicial frente a Chile en el certamen.

Torres y Aragonés mostraron seguridad durante los 50 minutos de partido. Controlaron ambos sets y aprovecharon sus oportunidades para imponerse con autoridad ante la dupla boliviana.

La pareja peruana también destacó estadísticamente, pues ganó 31 puntos con el primer servicio y consiguió 31 unidades mediante la devolución, superando claramente a sus rivales.

Ahora, las nacionales enfrentarán a Venezuela este miércoles 23 de septiembre, desde las 8:00 a.m. El triunfo podría acercarlas a la conquista de una medalla.