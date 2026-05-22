El tenis peruano vive un momento histórico gracias a Ignacio Buse. El joven de 22 años clasificó a la primera final ATP de su carrera tras imponerse con claridad por 6-1 y 6-4 al estadounidense Aleksandar Kovacevic en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. Su actuación fue sólida de principio a fin, confirmando el gran nivel que viene mostrando en el torneo.

El popular “Colo” dominó el encuentro sin sobresaltos y lo resolvió en poco más de una hora y cinco minutos. Con un tenis agresivo y preciso, Buse no le dio opciones a su rival, quien había ingresado al cuadro principal como lucky loser. La superioridad del peruano fue evidente en cada tramo del partido.

Este triunfo no solo lo mete en la final, sino que también marca un hito para el país. Buse se convirtió en el primer peruano en alcanzar una final del circuito ATP desde Luis Horna en 2007, poniendo nuevamente al Perú en la élite del tenis mundial tras casi dos décadas.

Además, esta destacada campaña en Alemania tendrá un impacto directo en el ranking. El tenista nacional dará un salto importante en la clasificación en vivo, ubicándose de manera virtual alrededor del puesto 36 del mundo, consolidándose como una de las grandes promesas del tenis sudamericano.