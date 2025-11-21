Los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 comienzan con una intensa agenda deportiva que tendrá a los atletas peruanos compitiendo en múltiples escenarios de la capital y de la ciudad histórica de Ayacucho. Las competencias arrancarán el viernes 21 de noviembre, con el inicio de los torneos de eSports, una disciplina que ha crecido notablemente en el país y que abrirá el programa oficial del certamen. Al día siguiente, el sábado 22, se celebrará la ceremonia de inauguración en la emblemática Fortaleza Real Felipe, donde Perú dará la bienvenida a las delegaciones participantes.

El viernes 21, los eSports se desarrollarán en el Coliseo Eduardo Dibós, donde se disputará eFootball con dos bloques: fase de grupos de 11 a.m. a 2 p.m., y semifinales entre 3 p.m. y 8 p.m.. El sábado 22, además de la inauguración, habrá competencias de tiro en el Polígono Las Palmas (9:30 a.m. – 12 m.), sóftbol en Villa María del Triunfo (9:30 a.m. – 12 m.), hockey sobre césped en el mismo complejo (9:30 a.m. – 12 m.) y squash en el Polideportivo de Villa El Salvador (8 a.m. – 12 m.), además de una nueva jornada de eSports (11 a.m.–2 p.m. y 3 p.m.–8 p.m.).

El domingo 23 será una de las jornadas más cargadas del calendario. Destaca el BMX Freestyle en la Costa Verde (9 a.m. – 5 p.m.) y la natación en el Centro Acuático de la Videna (9 a.m. – 11 a.m.). En Videna también se disputará lucha en el velódromo (9 a.m.–1 p.m. y 1 p.m.–7 p.m.), bádminton en el Polideportivo 2 (8 a.m.–1 p.m. y 1 p.m.–8 p.m.), y pesas en el Polideportivo 3 (8 a.m.–2 p.m. y 2 p.m.–8 p.m.). Ese mismo día continúa el tiro en Las Palmas (9:30 a.m.–2:30 p.m.) y una jornada extensa de sóftbol en Villa María (9:30 a.m.–9 p.m.), junto al hockey (9:30 a.m.–6 p.m.) y el tiro con arco en la pista atlética (9 a.m.–1 p.m. y 2 p.m.–6 p.m.), además de squash nuevamente en Villa El Salvador (8 a.m.–12 m. y 6 p.m.–9 p.m.).

Por último, el atletismo tendrá uno de sus momentos más simbólicos con la maratón, que partirá desde la Plaza de Armas de Lima entre 7 a.m. y 11:30 a.m., mientras que en Ayacucho se llevará a cabo el ciclismo cross country en la zona de Campanayoc, programado de 9 a.m. a 2 p.m.. Con este calendario, Perú inicia su participación buscando destacar en casa y ofrecer una organización impecable en ambas sedes.