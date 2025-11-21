Alianza Lima ya tiene confirmado uno de los eventos más esperados del inicio de su temporada: la Noche Blanquiazul 2026 tendrá como rival al Inter Miami de Lionel Messi el próximo 24 de enero. El Comercio pudo conocer que el partido se disputará en el Estadio Nacional, dando un salto en magnitud frente a ediciones anteriores.

El cambio de escenario responde a una estrategia para aprovechar un mayor aforo: mientras que Matute tiene capacidad para alrededor de 30.000 personas, el Estadio Nacional supera los 40.000, lo que permitiría una mayor recaudación y una experiencia más espectacular para los hinchas íntimos. Además, desde la organización ya habrían gestionado las garantías correspondientes con la Policía para asegurar que el evento se lleve a cabo sin contratiempos.

El enfrentamiento con Inter Miami será un salto de escala para Alianza Lima, ya que no solo implica la presencia de figuras mundialmente conocidas —como Messi—, sino también una demostración del peso del club en el panorama local. Al mismo tiempo, la elección del Estadio Nacional podría interpretarse como una apuesta institucional y comercial para elevar la categoría de su tradicional presentación de temporada.

Finalmente, el amistoso ha generado también tensión en el calendario: Universitario de Deportes tenía planeada su “Noche Crema” el mismo día (24 de enero), lo que ha abierto un debate en torno a la logística y la seguridad en Lima, pues ambos eventos convocarían a un gran número de aficionados. La expectativa es alta, y este partido podría convertirse en uno de los más destacados de la temporada por el nivel de sus protagonistas y la magnitud del escenario.