La bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina se clasificaron para disputar la final del Abierto de Australia 2026, en un duelo que promete ser de alto nivel y una reedición de la definición de 2023 en Melbourne Park. Sabalenka, actual número uno del mundo, se impuso con autoridad en su semifinal al superar a la ucraniana Elina Svitolina 6-2 y 6-3, consolidando su paso a su cuarta final consecutiva en este torneo.

La semifinal de Rybakina fue más ajustada y dramática, ya que la jugadora kazaja necesitó resolver un intenso tie-break en el segundo set para vencer a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6(7). A pesar de desperdiciar algunas oportunidades de cerrar antes, Rybakina mostró solidez con su potente servicio y mentalidad en los momentos clave para asegurar su lugar en la definición.

Este enfrentamiento entre Sabalenka y Rybakina vuelve a poner sobre la cancha una rivalidad que se ha vuelto una de las más atractivas del circuito femenino. Ambas tenistas llegan a la final tras no haber cedido sets en todo el torneo, lo que habla de la consistencia y nivel que han mostrado a lo largo de la semana en Melbourne Park.

La final no solo definirá a la campeona del primer Grand Slam del año, sino que también puede marcar un hito en la carrera de cada una: Sabalenka buscará su tercer título en Australia y ampliar su palmarés de majors, mientras que Rybakina intentará conquistar su primer título en Melbourne y añadir un nuevo Grand Slam a su trayectoria.