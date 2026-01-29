Ver sorteo de playoff de Champions League 2025/26 EN VIVO HOY: mira el sorteo desde la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza ¿A qué hora empieza? El sorteo iniciará hoy, viernes 30 de enero del 2026, a las 6:00 de la mañana (hora peruana), que son las 8:00 AM de Argentina y Chile, las 5:00 AM de México y las 12:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica; TNT Sports y HBO Max en México; Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) en España y Paramount+, TUDN y UniMás en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

