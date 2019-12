Como cada año, hacer una buena campaña en la Copa Libertadores será la obsesión para los clubes peruanos que les toca participar. Para el 2020, los responsables de cumplir esta meta serán Binacional, Alianza Lima (ya en zona de grupos), Sporting Cristal (Fase 2) y Universitario de Deportes (Fase 1). Y, al hacer un repaso rápido de los rivales que les tocará enfrentar a los equipos nacionales, el reto de mostrar una buena cara en el ámbito internacional vuelve a presentarse como un enorme desafío.

► Binacional: todo sobre los rivales que enfrentará en la Copa Libertadores 2020

► Alianza Lima: todo lo que debes conocer sobre sus rivales en la Copa Libertadores 2020

El ‘Poderoso del Sur’, y actual campeón peruano, se ubicó en el grupo D del torneo y enfrentará a tres clubes que ya ganaron la competición y que son claros favoritos para repetir el plato: River Plate de Argentina, Sao Paulo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. Alianza, por su parte, integrará la zona F junto a Nacional de Uruguay, Estudiantes Mérida de Venezuela y Racing Club de Argentina.

Por último, los rimenses, en la Fase 2, enfrentarán al ganador entre Atlético Progreso de Uruguay y Barcelona de Guayaquil, mientras que los cremas harán lo propio ante Carabobo FC por la Fase 1. Tanto merengues como bajopontinos tendrán que ir avanzando llaves para alcanzar la zona de grupos. Como se ve, los equipos nacionales no la tendrán nada fácil en una competencia en la que ningún cuadro extranjero regala nada. ¿Pero cómo se vienen reforzando nuestros representantes para afrontar el torneo más importante del continente? ¿Qué refuerzos importantes han asegurado? A continuación hacemos un repasamos de cómo, hasta el momento, se vienen armando dichos planteles.

Alianza Lima

Para este año, Alianza cambió más del 70% de su plantel con la llegada del técnico argentino Miguel Ángel Russo. (Foto: AP)

Altas: Todavía no hay refuerzos confirmados.

Bajas: No hay por ahora.

Se podrían ir: Kevin Quevedo, Tomás Costa, Gonzalo Godoy, José Guidino, José Manzaneda, Anthony Rosell, Felipe Rodríguez y Adrián Ugarriza.

Esta temporada, Tomás Costa solo disputó 11 partidos y no tuvo la continuidad esperada. (Foto: GEC)

José Guidino llegó a Alianza tras tener grandes actuaciones con Municipal. Al final no dio la talla y es candidato a abandonar el club blanquiazul. (Foto: GEC)

Gonzalo Godoy no tuvo un buen rendimiento en esta temporada ni tampoco pudo ganarse el titularato. (Foto: GEC)

Rumores: Fabián González (COL), Jean Deza (UTC), Bryan Velarde (Universitario), Carlos Ascues (Orlando City), Alexi Gómez (Melgar) y Josepmir Ballón (Universidad de Concepción de Chile).

Fabián González jugó este año en Millonarios de su país. El delantero ya tuvo un paso por el fútbol peruano al jugar por Sport Áncash, Ayacucho y Academia Cantolao. (Foto. AP)

Alexi Gómez interesa a la dirigencia blanquiazul. Se dice que ya hubo un acercamiento. (Foto: GEC)

Inicio de pretemporada: fecha sin confirmar

Universitario

Los cremas disputarán la Fase 1 de la Copa Libertadores enfrentando a Carabobo FC de Venezuela. (Foto: GEC)

Altas: Donald Millán (ex UTC), Iván Santillán (ex Veracruz), Luis Urruti (ex River Plate de Uruguay) y Gregorio Pérez (técnico uruguayo).

Donald Millán fue figura de Binacional. El colombiano marcó 23 goles en el año. (Foto: GEC)

Bajas: Jersson Vásquez, Patrick Zubczuk (César Vallejo), Guillermo Rodríguez (URU) y Pablo Lavandeira (URU).

Patrick se fue a préstamo a la César Vallejo. (Foto: GEC)

Pablo Lavandeira no pudo sacar su mejor versión de sí con la camiseta merengue. (Foto: GEC)

Se podrían ir: Henry Vaca, Alberto Quintero, Alberto Rodríguez y Christian Ramos.

Rumores: Jhonatan Dos Santos (ex Cerro Largo de Uruguay) y Alexander Succar (ex Huachipato de Chile).

Inicio de pretemporada: 26 de diciembre





Sporting Cristal

Bajas: Edinson Chávez, Jair Céspedes, Carlos Lobatón y Brandon Palacios.

Carlos Lobatón deseaba seguir jugando y Cristal no le dio esa posibilidad. (Foto: GEC)

Se podrían ir: Fernando Pacheco (a préstamo), Cristian Palacios (URU).

Rumores: Alberto Quintero (Universitario), Erick Delgado (UTC) y Jean Deza (UTC)

Inicio de pretemporada: 6 de enero

Delgado es muy querido por el hincha de Sporting Cristal. Además, el golero es fanático celeste confeso. (Foto: GEC)

Binacional:

Bajas: Edson Aubert (Melgar), Donald Millán (Universitario).

Aubert fue uno de los mejores futbolistas de Binacional en la campaña que le permitió ser campeón. (Foto: GEC)

Altas: Steven Rivadeneyra (ex Deportivo Municipal), Sebastián Gularte (ex Unión Comercio) y Rubén Bareiro (ex San Lorenzo de Paraguay).

Se podrían ir: Roberto Mosquera (el técnico todavía no definió su continuidad).

Inicio de pretemporada: fecha sin confirmar

Gularte marcó 14 goles en la temporada con la camiseta de Unión Comercio. (Foto: GEC)