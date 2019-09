Podcasts para runners: los mejores 6 para motivarte

Si eres de los que necesita entretener la mente mientras gastas energía corriendo, debes considerar escuchar podcast en lugar de música, porque nada atrae y distrae más que un intenso, didáctico e hilarante talk show.



Según un último estudio liderado por la empresa Redmas, el 60% de personas muestra afinidad por el audio digital. De este grupo, el 20% de internautas consumen permanentemente podcasts. Conscientes de la ola creciente del fenómeno del podcasting, hemos seleccionado seis programas que combinan temas diversos como carreras, técnicas y estilo, nutrición y dieta, acondicionamiento mental, motivación, entre otros.



Run, selfie, repeat

Quince minutos escuchando a la simpática Kelly Roberts son suficientes para contagiarte de buena energía y pregonar el positivismo corporal que Kelly tanto defiende. Este podcast es un spin-off de su blog “She can & She did”. Kelly asegura ser "una atleta terrible”, pero que le gusta pensar que “el running es muy parecido a un duelo, ninguno se hace más fácil, solo te vuelve más fuerte”.



Maratón Radio

Uno de los podcasts con temática runner más seguidos en España. Desde su primera transmisión en el 2013, viene cubriendo las carreras que se suscitan dentro y fuera de territorio español. Esta cuenta hace sinergia con sus partners argentinos, los siempre ocurrentes “Locos por Correr”. Por ello, te recomendamos escuchar el programa dedicado a los Panamericanos donde hablan en extenso sobre la participación de los atletas argentinos y lo difícil que fue la competencia realizada en nuestra capital.



The Runner’s World UK

Es conocido que hablar de Runner’s World es significado de una de las páginas deportivas más respetadas del mundo, por lo que la calidad de sus podcasts está garantizada. Su incursión en este mundo digital se dio el año pasado con un formato mensual. No tardó mucho tiempo para que los fans exigieran una mejor periodicidad, motivo por el cual hoy en día es semanal. Todos los martes Rick Pearson y Ben Hobson reciben a diversas celebridades del running, ofreciendo un show sumamente único y divertido. Como dicen sus presentadores, se trata de un podcast “lleno de pasión, perspicacia e inspiración para sacudir el mundo de cada corredor”.



Trotadores

“Excelentes podcasts, aunque no corro mucho, sí soy atleta, pero encuentro en sus temas información muy útil para nosotros. Los invitados que llevan enriquecen los temas. Qué bueno tener este tipo de contenido en español”, menciona uno de los seguidores del programa. Trotadores es un espacio dedicado para todas las personas que están interesadas en adoptar el hábito del running a largo plazo.



En sus tres programas que emiten al mes, uno puede aprender mucho sobre temas como nutrición, entrenamientos, lesiones y novedades en productos para atletas y corredores.



Runnea

Este programa quincenal pensado para runners y trail runners, conducido por Gorka Cabañas y Gorka Sedano, se encuentra en su cuarta temporada. En cada episodio tienen un nuevo entrevistado con una historia fascinante que contar. Por ejemplo, en su podcast #74 recibieron a Jonatan Fernández, un atleta con fibrosis quística (una rara enfermedad degenerativa que ataca principalmente los pulmones) que a pesar de las adversidades encuentra en el running la motivación y fuerza para seguir adelante. No te pierdas esta y otras historias conmovedoras en Runnea Podcast.



Radio Running Perú

No podía estar fuera de nuestra lista los chicos de Radio Running Perú, la primera emisora digital en nuestro país creada por y para corredores. Los programas “Hablemos a Fondo”, “Achoradazos”, “La Buena Vibra”, “Maratón de Noticias” y “Tribuna Triatlón”, harán más entretenidos tus entrenamientos diarios gracias a la experiencia y simpatía de sus conductores y entrevistados.



¡Elige el podcast de tu preferencia y suma tus primeros minutos en el Entel Challenge Conquista tu tiempo!