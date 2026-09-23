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Resumen

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Una guía sobre cómo armar el calendario anual, elegir la carrera principal y gestionar una recuperación en movimiento. (Foto: Julio Reaño/GEC)
Una guía sobre cómo armar el calendario anual, elegir la carrera principal y gestionar una recuperación en movimiento. (Foto: Julio Reaño/GEC)
Por Diego Ballón

Los 42 kilómetros dejan una carga que el cuerpo necesita asimilar antes de volver a enfrentar un entrenamiento exigente. Por eso, para quienes tienen entre sus objetivos completar más de una maratón al año, la planificación y la recuperación son tan importantes como la preparación previa.