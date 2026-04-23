Resumen

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Por Redacción EC

Por primera vez, el Santísimo Downhill será fecha oficial del American Continental Series MTB, circuito clasificatorio rumbo al Mundial. En este contexto, la reconocida competencia internacional de ciclismo extremo celebrará su duodécima edición del 23 al 26 de abril en Urubamba, Cusco, con una exigente y renovada ruta al pie del nevado Chicón, donde 280 riders de todo el continente competirán a más de 3 mil metros de altura. El evento es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo (FDPC).

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