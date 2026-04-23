Por primera vez, el Santísimo Downhill será fecha oficial del American Continental Series MTB, circuito clasificatorio rumbo al Mundial. En este contexto, la reconocida competencia internacional de ciclismo extremo celebrará su duodécima edición del 23 al 26 de abril en Urubamba, Cusco, con una exigente y renovada ruta al pie del nevado Chicón, donde 280 riders de todo el continente competirán a más de 3 mil metros de altura. El evento es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo (FDPC).

Durante años, los Campeonatos Continentales eran carreras de un solo día. Desde el año pasado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) introdujo la Serie Continental, un formato por fechas dentro de cada región que suma puntos para una clasificación general y otorga acceso a la Copa del Mundo. Así nace el American Series MTB, un circuito que reúne a los mejores ciclistas del continente Americano y abre un camino más claro hacia la élite.

En este escenario se incorpora el American Series Santísimo Downhill 2026, segunda fecha del calendario, luego de Brasil y antes de Guatemala. Lejos de ser un evento nuevo, el Santísimo ha sido durante años uno de los referentes del downhill sudamericano; no obstante, su inclusión en la serie continental marca un salto significativo en su proyección internacional.

El downhill es la modalidad más extrema del ciclismo de montaña: cada rider compite de manera individual a contrarreloj y gana quien logre el descenso en el menor tiempo.

El circuito de competencia combina saltos, curvas y obstáculos en un entorno de alta exigencia, marcado por la altitud y secciones rápidas que ponen a prueba tanto la habilidad como la resistencia de los riders. Es una pista que no perdona errores y exige precisión absoluta de inicio a fin. A diferencia del año pasado, el recorrido es 80% nuevo.