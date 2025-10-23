Una ‘eurocausa’ se sumó a la selección peruana femenina. Se trata de Andrea Thorisson, futbolista nacida en Suecia y con nacionalidad islanedesa (por su padre) y peruana (por su madre). La jugadora profesional conversó con la prensa tras su primer entrenamiento en la Videna con camiseta ‘bicolor’.

“Tengo triple nacionalidad: islaneda, sueca y peruana. Pero siempre me he sentido peruana aunque soy bien blanca, blanquita. Estoy bien orgullosa de estar aquí, tengo mi familia aquí en Chorrillos y también estoy orgullosa de estar aquí con la oportunidad de estar jugando”, indicó en zona mixta.

Asimismo, reveló que, si bien hubo contactos en anteriores oportunidades, recién esta vez se pudo concretar su llegada a Perú: “Estoy contenta porque he tenido contacto con la FPF algunos otros años pero no había pasado nada, ahora sí me contactaron, tuvimos una reunión con mi mamá, me he sentido muy bien con el profesor y su idea de juego”.

Cabe recordar que Thorisson se desempeña como atacante y ha llegado a pocos días del debut de la selección nacional en la Conmebol Liga de Naciones Femenina 2025-26, torneo que es clasificatorio para el Mundial de Fútbol Femenino del 2027 que se desarrollará en Brasil.

Actualmente, Thorisson milita en el Bollstanas SK de Sueca y fue parte de las selecciones juveniles de Islandia. Sin embargo, finalmente decidió unirse a las filas de la ‘blanquirroja’. Cabe recordar que el primer gran desafío de Perú será debutar ante Colombia este 24 de octubre en Medellín en el inicio de la fase de grupos del torneo mecionado.

