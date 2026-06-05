Haití sorprendió a Perú en el amistoso FIFA disputado en Miami con un tempranero gol de Wilson Isidor a los 16 minutos. La jugada nació tras un grave error de André Carrillo, quien perdió el balón en salida en zona defensiva, permitiendo la rápida recuperación del conjunto haitiano. Con espacios y sin titubeos, Isidor definió con precisión para abrir el marcador, dejando sin reacción a la defensa peruana. El tanto evidenció desatenciones en la zaga nacional y puso en aprietos al equipo, que ahora busca reaccionar y recomponer su imagen en este compromiso internacional.
Haití sorprendió a Perú en el amistoso FIFA disputado en Miami con un tempranero gol de Wilson Isidor a los 16 minutos. La jugada nació tras un grave error de André Carrillo, quien perdió el balón en salida en zona defensiva, permitiendo la rápida recuperación del conjunto haitiano. Con espacios y sin titubeos, Isidor definió con precisión para abrir el marcador, dejando sin reacción a la defensa peruana. El tanto evidenció desatenciones en la zaga nacional y puso en aprietos al equipo, que ahora busca reaccionar y recomponer su imagen en este compromiso internacional.
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