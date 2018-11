Ante la denuncia pública por invasión de privacidad -una foto filtrada en una conversación con Edwin Oviedo- realizada por el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, Guillermo Ackermann, Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la FPF, salió a responder y dar su versión de los hechos.

“No sé muy bien de qué me hablas. Yo no he filtrado ninguna imagen de Juan Carlos Oblitas. El departamento de Relaciones Institucionales no tiene nada que ver con eso. Lo puedo asegurar categóricamente”, explicó Ackermann.

La noche de ayer, en algunos medios y redes sociales, apareció una imagen de Juan Carlos Oblitas junto a Edwin Oviedo, en medio de la inauguración de una cancha de la Videna de Chaclacayo. Según Oblitas, esta toma la hizo el personal de Relaciones Institucionales de la Federación Peruana de Fútbol, aunque ahora Ackermann lo ha descartado.

"No voy a aceptar que me difamen de esa manera. Ese señor (Oblitas) va a tener que pedir disculpas públicas por lo que ha dicho. Para denunciar algo así debe tener pruebas. Les pido que las muestre. Nadie va a manchar mis 52 años de trabajo en el tema de comunicaciones. Es una difamación, no la voy a permitir", afirmó muy molesto Ackermann.

“Vamos a hacer todas las averiguaciones para saber cómo salió esa imagen de nuestros archivos”, anunció el gerente de Comunicaciones, informando además que promoverá una reunión con Oblitas y así aclarar de manera final este incómodo suceso en la interna de la misma Federación.

El fastidio de Juan Carlos Oblitas, según sus mismas palabras, es por el uso de imágenes que “invaden su privacidad, sin su consentimiento”. En las redes y página oficial de la Federación Peruana de Fútbol han publicado una galería de fotos de la mencionada inauguración en Chaclacayo, sin embargo en ninguna aparece esa foto filtrada de Oblitas conversando a solas con Edwin Oviedo.