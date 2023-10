Unas semanas atrás, Ricardo Gareca salió en defensa del jugador peruano, luego de las declaraciones que dio Juan Reynoso sobre el rendimiento de Franco Zanelatto, Bryan Reyna y Piero Quispe, además, también se refirió a un bajo nivel en la Liga 1.

Tras esto, el ‘Tigre’, en una conferencia, dijo lo siguiente: “Las cosas más importantes que escuchábamos decían ‘los peruanos no corren’, ‘los peruanos son indisciplinados’, ‘los peruanos toman, no son profesionales’. Entonces, lo primero que hicimos fue instalar cámaras en cada estadio para evaluar. ¿Con qué sustento uno puede decir algo de alguien si no tiene pruebas, si no testea, si no va más allá de una opinión? Es necesario cargarse de planificación, cargarse de datos, porque si uno no se carga de datos no sabe nunca nada”

“Empezamos a poner cámaras en los estadios y empezar a ver qué es lo que realmente pasaba, y descubrimos que todo lo que tiene que ver con ‘los peruanos no corren’ era una falacia. Era algo que permanentemente se divulgaba y cada vez calaba más hondo en los jugadores y las personas. Hay algo que no podemos evitar: que hablen de nosotros. Lo importante es qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Porque si no, nos empiezan a gobernar”, agregó.

“¿Los peruanos no corren? Mentira. Teníamos chequeada la liga argentina y la brasileña. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas, de las mejores del mundo. Nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas”, finalizó.

Hoy, el director técnico de la selección peruana respondió a Ricardo Gareca en conferencia de prensa. “Escucho y leo poco. No sé sobre qué contexto o qué palabras dijo, pero a Ricardo Gareca le mando un saludo afectuoso. Lo aprecio mucho”.

🎙️ Juan Reynoso: "Escucho y leo poco. No sé sobre qué contexto o qué palabras dijo, pero a Ricardo Gareca le mando un saludo afectuoso. Lo aprecio mucho".#LaCasaDeLaSelección 🇵🇪 pic.twitter.com/bc0uI6GyEr — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 30, 2023