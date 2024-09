La derrota de la selección peruana ante Ecuador en Quito por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ha dejado al equipo dirigido por Jorge Fossati muy golpeado. Somos últimos con tan solo 3 puntos -que fueron obtenidos en 3 empates- y no logramos ganar un partido oficial desde el 2022. Luego de la caída en tierras ecuatoriana, los futbolistas peruanos llegaron a Lima y cada uno se fue a su respectivo club.

Marcos López, quien hace poco llegó al fútbol danés para jugar por el Copenhague, se encontraba en el aeropuerto y se detuvo para conversar con la prensa sobre la derrota. “Triste por los resultados, contra Colombia hicimos bien las cosas, esperábamos algo más contra Ecuador pero el fútbol es así, hay que seguir”, fue las primeras palabras que brindó López.

“Los jugadores están comprometidos con la camiseta, con lo que queremos, que es ir al Mundial. El panorama es complicado pero quedan 10 fechas, son partidos difíciles pero el grupo va a entregar todo hasta el último”, agregó Marcos.

“No es lo mismo jugar en el llano que en altura, no voy a poner excusa porque somos profesionales pero te condiciona un poco por el clima, la altitud, la cancha. Más allá que jugamos un partido aceptable contra Colombia, lo de Ecuador fue un partido bajo en lo grupal por lo que hicimos contra Colombia. Hay que analizar el partido y pensar en lo que viene”, expresó el lateral izquierdo.

“Nosotros tenemos jugadores también pero no todos juegan en la élite, no quiero decir que no somos jugadores de calidad pero si pretendemos competir es importante que el fútbol en la formación crezca. El hincha exige pero no se fijan que no hay formación para los jóvenes y después están pidiendo que haya un ‘9′, un defensa central, un lateral o un extremo, pero no hay con qué”, finalizó.