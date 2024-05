Nolberto Solano fue parte del comando técnico de la selección peruana que lideró, durante dos procesos eliminatorios, el estratega argentino Ricardo Gareca.

Tras una clasificación al Mundial de Rusia 2018 y un repechaje mundialista perdido ante Australia, se pensó que lo mejor era continuar con el ‘Tigre’ al mando de la blanquirroja, aunque esto no pasó.

Precisamente, fue Solano quien, varios meses después y con Gareca como entrenador de Chile, decidió contar la razón por la que no siguió en Videna.

“A Ricardo lo que no le gustó es el manejo. Si tú tienes confianza en alguien vas y lo buscas. Yo soy el responsable, voy y te busco. Si tú muestras algo en algún momento y cambias de parecer en otro porque, todo es bonito cuando las cosas van bien, eso no le gustó y ahí terminó”, dijo el ex seleccionado nacional.

“Si eres presidente de una Federación, si necesitas convencer a una persona ¿Quién tiene que ir a convencer? Pregúntale si él fue en algún momento”, añadió Solano.