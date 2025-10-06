Es el primer ‘extranjero’ en llegar. Felipe Chávez, futbolista del Bayern Munich II, aterrizó esta tarde en territorio nacional para unirse a la selección peruana, que este viernes enfrentará a Chile en duelo amistoso internacional por la fecha FIFA.

Su arribo se da en medio de una gran expectativa por ver en acción al volante de 18 años, quien es una de las promesas del conjunto bávaro y ha mostrado condiciones en la filial del equipo. Es más, ha jugado un duelo amistoso con el plantel principal del Bayer durante la pretemporada.

Chávez fue recibido por representante de las Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este martes 7 de octubre estará presente en los entrenamientos de la Bicolor en la Videna, y tendrá su primer contacto presencial con el técnico Manuel Barreto.

La convocatoria de Chávez se justifica desde lo numérico. El jugador del Bayern ha marcado un total de 32 goles y 18 asistencias en 64 partidos con la filial del equipo y la Sub-19. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrarlo en la selección absoluta.

“Queremos ver a la mayoría de chicos”, expresó Manuel Barreto en conferencia de prensa. Chávez, con 18 años, asoma como uno de los rostros nuevos a seguir en el proceso de cara al Mundial 2030.

