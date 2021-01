La selección peruana volverá a la actividad en marzo con la jornada doble contra Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. A semanas de los compromisos, Luis Advíncula, uno de los habituales convocados por Ricardo Gareca, aseguró que el conjunto nacional tiene la obligación de conseguir puntos en las Eliminatorias.

“Esto es muy largo, aún queda mucho, pero como dije al principio, el margen de error se va reduciendo porque los demás empiezan a sumar. Ya es hora de empezar a sumar nosotros también”, declaró el defensor en una entrevista con Gol Perú.

En ese sentido, el presente de los integrantes de la Blanquirroja será clave para conseguir el objetivo. Por ello, ‘Bolt’ valoró el arribo de Christian Cueva al fútbol de Arabia Saudita de la mano del Al-Fateh, tras una amarga experiencia en Turquía.

“Le dije que lo que tiene que tener es continuidad, así se vaya a jugar a Marte. Creo que ahora tiene una nueva oportunidad en su carrera y creo que le va a ir bien por allá, va a estar tranquilo con su familia que es lo único que quiere, estar tranquilo y jugar al fútbol”, comentó Advíncula.

En la misma línea, el lateral se refirió a Lapadula, quien tuvo su primera experiencia en la selección peruana en la jornada de noviembre del año pasado. “El grupo trató muy bien a Gianluca. Será de mucha utilidad para el equipo por su entrega”, sostuvo.

Advíncula sueña con el ascenso en España

En la misma conversación, Luis Advíncula habló sobre su deseo de ascender a primera división junto al Rayo Vallecano y, posteriormente, volver al fútbol argentino, precisamente al Newell’s Old Boys, donde jugó durante las temporadas del 2016 y 2017.

“Me siento cómodo y contento aquí. Una de las cosas que quiero es ascender con el Rayo y jugar en primera división, la Champions veremos, pero lo primero que quiero es jugar en primera. Por otro lado, yo siempre he dicho que quiero volver a Argentina. Quiero volver a Newell’s Old Boys, siento que hay una espinita de seguir, pero por diversos motivos no se pudo dar”, cerró.