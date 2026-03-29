Oliver Sonne, defensor de la selección peruana, se pronunció luego de la derrota por 2-0 ante Senegal, en el primer partido de Mano Menezes en la dirección técnica del equipo. El ‘Vikingo’ dejó un mensaje en redes sociales en qlue se mostró optimista.

“Las cosas buenas llevan tiempo y todos somos muy optimistas. El resultado no fue el que esperábamos", expresó Sonne, quien fue titular en el inicio de la era Menezes con la Bicolor y es uno de los llamados a liderar el nuevo proceso.

Luego, el lateral derecho resaltó los aspectos positivos que dejó el partido de cara al amistoso contra Honduras. “Hemos iniciado un camino en el que debemos mejorar constantemente y sin duda hubo momentos buenos que podamos llevarnos al el próximo partido! Todo juntos siempre”, agregó.

Sonne fue una de las cartas de Menezes ante Senegal y tuvo una labor sufrida en marca, pues el equipo fue superado por su rival durante el partido. Eso sí, el lateral derecho asoma como titular para el choque contra Honduras, aunque la última palabra la tendrá el DT brasileño.

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