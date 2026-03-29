Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Las cosas buenas llevan tiempo”: Oliver Sonne se pronunció tras derrota de Perú ante Senegal. (Foto: FPF)
“Las cosas buenas llevan tiempo”: Oliver Sonne se pronunció tras derrota de Perú ante Senegal. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Oliver Sonne, defensor de la selección peruana, se pronunció luego de la derrota por 2-0 ante Senegal, en el primer partido de Mano Menezes en la dirección técnica del equipo. El ‘Vikingo’ dejó un mensaje en redes sociales en qlue se mostró optimista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.