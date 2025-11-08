¡Problemas en el itinerario! La selección peruana tenía programado su viaje para hoy sábado 8 de noviembre, rumbo a su primer destino (Francia) para dirigirse a San Petesburgo, pero el vuelo fue cancelado.

El Comercio pudo conocer que, una hora antes del vuelo, el piloto reportó malestar de salud. Esta situación forzó la cancelación del viaje.

Las selección en estos momentos se encuentra en el Hotel Costa del Sol a la espera de próximas noticas.

Según información de la aerolínea, el vuelo se reprogramó para el día de mañana 09 de noviembre.

El 12 de noviembre será el primer enfrentamiento ante Rusia en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo, a las 12:00 PM.

A la misma hora, pero el 18 de noviembre, el seleccionado nacional se verá las caras nuevamente ante Chile en el Estadio Fisht de Sochi.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.