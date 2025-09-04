El regreso de Yoshimar Yotún con camiseta de la selección peruana será a lo grande. No solo fue confirmado como titular por el técnico Óscar Ibáñez ante Uruguay, también se convertirá en el capitán número 38 de la Bicolor en la historia de las Eliminatorias.

Yotún llevará la capitanía en el brazo este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo y con ello sumará una distinción más a su carrera con la Bicolor.

Según el periodista Eduardo Combe, el primero que llevó la cinta fue Luis ‘Joe’ Calderón en 1957, aunque jugó algunos minutos. Claudio Pizarro fue el futbolistas que más veces se puso la cinta (32 ocasiones), mientras que Paolo Guerrero lo sigue en el segundo lugar (31).

Además del debut de Yotún como capitán de la selección peruana en Eliminatorias, el volante jugará su partido 129, superando a otro grande como Roberto Palacios.

Esta noche (6:30 p.m.), con el coche semivacío y sin colas para comprar camisetas, @SeleccionPeru cierra la Eliminatoria ante Uruguay de Bielsa. Digo cierra, porque ha sido ya demasiado sufrimiento. Y hoy se acaba.



¿Cuál es la misión hasta diciembre?



Abro 🧵 @dt_elcomercio — Miguel Villegas (@prakzis) September 4, 2025

