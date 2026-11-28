La selección peruana de tenis empieza a mirar su próximo desafío internacional. Este domingo 29 de noviembre se realizará el sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis 2027, instancia en la que el equipo nacional conocerá a su rival para la primera ronda del certamen, que se disputará en febrero del próximo año.

La ceremonia tendrá lugar en BolognaFiere, Italia, desde las 6:00 a. m. (hora peruana), antes de la final de la Copa Davis 2026 entre España e Italia. De esta manera, el conjunto nacional conocerá el camino que deberá recorrer para intentar alcanzar la Final 8 de la próxima edición.

El sorteo contará con la participación de 28 selecciones y determinará los enfrentamientos de la primera ronda, que se desarrollará del 5 al 7 de febrero de 2027. Las eliminatorias se disputarán bajo el formato de local y visitante, por lo que Perú también sabrá en qué condición afrontará su siguiente compromiso.

¿Qué selecciones pueden ser rivales de Perú en la Copa Davis 2027?

El equipo peruano, capitaneado por Luis Horna, tendrá 13 posibles adversarios para la primera ronda de las Qualifiers. Entre ellos aparecen selecciones de importante recorrido internacional como Alemania, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia.

De acuerdo con la distribución de posibles cruces, Perú tendrá asegurada la localía si enfrenta a Alemania o Argentina. En cambio, si el sorteo determina que su rival sea Estados Unidos, Canadá o Australia, deberá disputar la eliminatoria en condición de visitante.

Asimismo, existen otros ocho posibles adversarios: Bélgica, Chequia, Austria, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Corea del Sur y Hungría. Ante cualquiera de estas selecciones, la condición de local o visitante se determinará mediante el sorteo.

¿Cuándo y dónde se jugarán las Qualifiers de la Copa Davis 2027?

La primera ronda de las Qualifiers está programada del 5 al 7 de febrero de 2027. Posteriormente, la segunda ronda se disputará del 17 al 19 de septiembre del mismo año, con las selecciones clasificadas en busca de un lugar en la Final 8.

España, por haber alcanzado la final de la edición 2026, será la primera cabeza de serie y tendrá un pase directo a la segunda ronda. Por su parte, Italia cuenta con clasificación automática a la Final 8 de 2027 por su condición de país anfitrión.

El sorteo de este domingo marcará el inicio de la planificación del equipo peruano para la próxima temporada, con el objetivo de seguir avanzando en el principal torneo de tenis por equipos.