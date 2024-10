El nivel de Ignacio Buse sigue en ascenso. El número 209 del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) está demostrando, con un juego sólido, que acabará de la mejor forma la actual temporada. Es más, en este arranque de semana, en España, ‘Nacho’ continúa dando pelea en busca de acceder al Next Gen Finals, el evento de exhibición de la ATP en el que juegan los ocho mejores jugadores de 20 años a menos.

Buse empezó con pie derecho la Copa Falucombridge by Marcos Automoción, un Challenger de categoría 125 —la más alta en esta clase de torneos— que se juega en Valencia. En la primera ronda del evento al ‘Colorado’ le tocó un complicado rival. Hablamos del portugués Henrique Rocha, número 163 del planeta y que en el duelo entre su país y Noruega por el Grupo Mundial I de la Copa Davis venció en sets corridos (6-3 y 6-4) al número nueve del mundo, Casper Ruud.

Pese a todo ello, el tenista peruano de 20 años no se amilanó y brindó una de sus mejores presentaciones en el circuito profesional con un soberbio nivel contra Rocha, también de 20 años. Con parciales de 6-1 y 6-2, en poco más de una hora de juego sobre la superficie de arcilla, Buse dejó fuera al portugués y no solo avanzó a los octavos de final del Challenger de Valencia, sino también se dio una nueva oportunidad en busca de acceder al Next Gen Finals.

A este certamen de los jóvenes talentos de la ATP solo acceden los ocho mejores del ranking de tenistas de 20 años a menos. Por el momento, ‘Nacho’ se ubica en el puesto 12 con 243 puntos a 62 del hongkonés Coleman Wong, que cierra este top 8 rumbo a Yidda, ciudad de Arabia Saudita donde se jugará el Next Gen Finals del 28 al 22 de diciembre. De ganar la Copa Falucombridge by Marcos Automoción, Buse se metería a la zona de clasificación.

De esta forma, Buse tiene que sacar adelante su duelo por los octavos de final del Challenger de Valencia, que debería desarrollarse este miércoles en el Club de Tenis Valencia. Ahí, su rival será el alemán Rudolf Molleker (245°) o el español Carlos Sánchez Jover (378°), que se jugará en la madrugada de este martes.