¡Gran debut! Ignacio Buse venció 2-1 a Franceso Passaro en la primera ronda del Argentina Open

Ignacio Buse jugó su primer partido de singles del año y lo hizo remontando al italiano Franceso Passaro en la ronda 1 del ATP 250 de Buenos Aires. Remontó con parciales de 5-7, 7-5 y 6-4, logrando salvar dos macht points en el segundo set.

El peruano viene de superar una lesión al tobillo y solo había jugado el partido de dobles de la Copa Davis ante Alemania, en la que cayó junto a Arklon Huertas del Pino.

Con la victoria, avanza a segunda ronda, donde enfrentará al local Sebastián Báez, tenista de gran inicio de año.

Este es el primer partido en singles de Buse como top 100 y la victoria le garantiza sumar 25 puntos para el ranking ATP.