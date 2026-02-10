¡Gran debut! Ignacio Buse venció 2-1 a Franceso Passaro en la primera ronda del Argentina Open

Resumen

Con la victoria, la primera raqueta nacional avanza a segunda ronda donde enfrentará al local Sebastián Báez.
Ignacio Buse jugó su primer partido de singles del año y lo hizo remontando al italiano Franceso Passaro en la ronda 1 del ATP 250 de Buenos Aires. Remontó con parciales de 5-7, 7-5 y 6-4, logrando salvar dos macht points en el segundo set.

