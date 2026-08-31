Ignacio Buse ya tiene la mirada puesta en Nueva York. El tenista peruano afrontará el US Open, último Grand Slam de la temporada, después de una semana histórica tras coronarse en el ATP 250 de Winston-Salem. Antes de emprender el desafío en el cemento estadounidense, ‘Nacho’ habló de uno de los aspectos que considera determinantes en su crecimiento: el trabajo mental.

“Tengo mis rituales. Lo trabajo con mi psicólogo. Se me pasan tantas cosas por la cabeza. Es todo el rato una lucha interna contra ti, pero a la vez tienes que pensar que estás jugando contra el otro (...) es cuestión de apoyarse con los de afuera, no sentir que estás del todo solo”, explicó Buse en entrevista con Mano a Mano de Michael Succar.

Para el peruano, aprender a manejar esas emociones y pensamientos es parte fundamental de su evolución como deportista. “La cabeza es todo. Sobre todo en deportes individuales (...) tienes que buscar tú las soluciones y eso te hace evolucionar mucho no solo como jugador sino fuera de la cancha”, añadió.

El peruano también se refirió a las dudas que suelen surgir cuando un tenista disputa un torneo durante la semana previa a un Grand Slam. Para Buse, la prioridad no está en especular con lo que vendrá, sino en disfrutar el presente. “El US Open me ilusiona, pero más me ilusiona haber salido campeón acá, te soy sincero (...) tengo que tratar de disfrutar y enfocarme en el presente, la prioridad es el torneo donde estoy”, señaló.

Y antes de afrontar su gran reto en Nueva York, Buse tuvo un mensaje especial para quienes lo acompañan desde lejos. “La familia para mí es mi refugio. Se lo dedico a mi mamá y todos los peruanos”, manifestó. Con apenas 20 años, el tenista nacional continúa dando pasos importantes en su carrera y ahora buscará que todo lo aprendido en las últimas semanas se traduzca en una buena actuación en el US Open.

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