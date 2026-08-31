Ignacio Buse debuta en el US Open 2026 ante el estadounidense Marcos Giron. (Foto: AFP)
Ignacio Buse debuta en el US Open 2026 ante el estadounidense Marcos Giron. (Foto: AFP)
/ BSR Agency
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya tiene la mirada puesta en Nueva York. El tenista peruano afrontará el US Open, último Grand Slam de la temporada, después de una semana histórica tras coronarse en el ATP 250 de Winston-Salem. Antes de emprender el desafío en el cemento estadounidense, ‘Nacho’ habló de uno de los aspectos que considera determinantes en su crecimiento: el trabajo mental.

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