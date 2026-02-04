Ignacio Buse ya está en Alemania para los ‘qualifiers’: “Acá no importa el ranking, esto es Copa Davis”

Ignacio Buse ya se encuentra en Alemania y se ha unido al equipo peruano de Copa Davis que enfrentará a Alemania por los 'qualifiers’ de la Copa Davis 2026.

El tenista nacional compartió sus sensaciones tras su llegada y el reencuentro con sus compañeros:

“Estoy muy contento de estar aquí (en Alemania) con mi equipo ya reunido. Por fin sentir esa sensación de volver a competir que hace tiempo no la experimentaba y con todas las ganas de competir. Esta semana estoy seguro que va a ser muy positiva para todos”, dijo.

“El parón se me ha hecho bastante largo, sobre todo porque el proceso fue duro mentalmente y emocionalmente también al inicio. Pero ahora estoy bien. Vamos a ver cómo se dan las cosas, ya me siento mucho mejor”, agregó.

Perú enfrentará a Alemania en la ciudad de Düsseldorf los días 6 y 7 de febrero, en una sede donde los alemanes tienen la ventaja de jugar en casa y en una superficie rápida —algo que representa un reto para los peruanos, acostumbrados a competir mayoritariamente en arcilla.

Sobre las características del equipo rival, Buse también brindó su perspectiva:

“Al final creo que todos tienen un estilo muy parecido, son altos, buenos sacadores y están acostumbrados a jugar en este tipo de canchas. Pero creo que Copa Davis es Copa Davis, acá da igual el ranking y las condiciones, obviamente ellos prefieren jugar aquí. Estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos de la mejor manera posible. Sé que no jugamos mucho en ese tipo de superficies pero estamos adaptándonos.”

La serie de 'qualifiers’ forma parte de la fase inicial de la Copa Davis 2026, donde los ganadores obtienen la chance de clasificar a instancias superiores que los acercarían a la definición del título mundial por países.

Con Ignacio Buse ya integrado al equipo y en plena adaptación tras pasar por una lesión que lo alejó de las canchas, la selección peruana buscará competir con garra y cohesión para dar la sorpresa frente a Alemania y seguir en carrera en una de las competiciones más prestigiosas del tenis mundial.