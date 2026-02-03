El equipo peruano de Copa Davis ya entrena en Düsseldorf para el duelo ante Alemania

El equipo peruano de tenis ya se encuentra en Alemania y comenzó oficialmente su preparación para el enfrentamiento ante el combinado local por las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026. La selección nacional entrena en Düsseldorf, ciudad que albergará la serie de este fin de semana.

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Tenis informó que este lunes se iniciaron las prácticas con la presencia de Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno y Arklon Huertas del Pino, mientras que Ignacio Buse tenía previsto incorporarse a los entrenamientos este martes para completar el equipo.

“El equipo peruano de Copa Davis entrenó esta mañana (lunes) en las canchas indoor del Club de Tenis Zentrum, ubicado en Essen. Esta tarde tendrán la segunda sesión de prácticas en el Castello Düsseldorf, la sede oficial de la serie de este fin de semana”, señaló la Federación en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, precisaron que “hoy se incorporó a los entrenamientos Arklon Huertas del Pino y mañana, con la llegada de Ignacio Buse, ya estará el equipo completo. Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno también entrenaron ayer en Essen”.

Por su parte, la cuenta oficial en español de la Copa Davis confirmó que la llave entre Perú y Alemania se disputará los días 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, un recinto multifuncional con capacidad para 3 300 espectadores.