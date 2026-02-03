El equipo peruano de Copa Davis ya entrena en Düsseldorf para el duelo ante Alemania

El equipo peruano de tenis ya se encuentra en Alemania y comenzó oficialmente su preparación para el enfrentamiento ante el combinado local por las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026. La selección nacional entrena en Düsseldorf, ciudad que albergará la serie de este fin de semana.
