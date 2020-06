Hace casi tres meses, el futuro de Marc-André ter Stegen quedó flotando en el aire, tras unas revelaciones del periodista Lluis Canut, quien contó que el alemán le rechazó una oferta de hacerle una posible autobiografía con la excusa de que no sabía si continuaría en el Barcelona. Desde entonces, las especulaciones han abundado y ahora el portero de 28 años ha decidido aclarar su situación.

Tras su gran desempeño bajo los tres palos, ter Stegen ha despertado el interés de muchos grandes clubes en Europa y se dejó abierta la posibilidad de que próximamente se marche del Barcelona. Sin embargo, el alemán ha cerrado las puertas del Camp Nou, donde piensa quedarse por mucho tiempo más.

“No es posible que me vaya este verano. Ya hubo primeras reuniones entre mi agente y el club. Entonces el tema del coronavirus se interpuso y no era momento para hablar sobre un contrato. En un momento en que muchas personas están preocupadas por su vida, decidimos posponerlo. Me siento bien en Barcelona, también porque mi familia se siente bien”, dijo en una entrevista a la revista Kicker.

Ter Stegen finaliza su actual contrato en junio de 2022 y ahora está negociando su renovación con una posible mejora en el contrato. El alemán esperaba convertirse en el portero más pagado del mundo, pero la crisis actual en el fútbol por la pandemia del coronavirus, quizá no se lo permita.

No obstante, el guardameta blaugrana prefiere dejar ese tema en segundo plano y concentrarse en la reanudación de LaLiga. “Físicamente, rara vez hemos estado en un nivel tan alto. Y mentalmente estaremos mucho más enfocados en los partidos que quedan”, consideró.

También analizó el panorama de Barcelona en la lucha para conseguir el título liguero y levantar la ‘Orejona. “A pesar de estar en una buena posición, el Real Madrid no nos dará nada. En cuanto a la Champions, tenemos las mejores posibilidades de pasar de ronda y queremos aprovecharlo”, explicó.

Por último, ter Stegen se refirió a la nueva normalidad en el fútbol. “el nuevo fútbol por supuesto que será diferente, no tenemos que engañarnos, un partido sin público no es lo más atractivo, pero la pelota rodará y es lo que nos divierte”, expresó.

