Tras más de 20 años: Tenis de mesa peruano clasificó al Mundial por Equipos

El tenis de mesa nacional confirmó su clasificación al torneo más importante del planeta luego de más de 20 años: el Campeonato Mundial por Equipos Londres 2026, que se realizará del 28 de abril al 10 de mayo en Inglaterra, en el marco de la celebración por los 100 años de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

La delegación la conforman Carlos ‘Nano’ Fernández, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Felipe Duffoó y Rodrigo Hidalgo, quienes vienen entrenando para dejar en alto el nombre del país en este gran certamen.

“Hace más de 20 años que no se conseguía la clasificación y ahora se logró por el puntaje obtenido, gracias a que nos fue bien en los Juegos Bolivarianos 2025, donde el equipo masculino consiguió dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Además, también ayudó su buen desempeño en el Sudamericano y en el Panamericano”, expresó la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM), Magali Montes.

En el caso de ‘Nano’ Fernández, se encuentra en España siguiendo con su preparación, mientras que Duffoó e Hidalgo participan en el Training Camp que se desarrolla en el Polideportivo 2 de la Videna IPD.