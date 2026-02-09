Tras más de 20 años: Tenis de mesa peruano clasificó al Mundial por Equipos

Resumen

Carlos ‘Nano’ Fernández, Felipe Duffoó y Rodrigo Hidalgo conforman la delegación peruana que viajará a Londres.
Por Redacción EC

El tenis de mesa nacional confirmó su clasificación al torneo más importante del planeta luego de más de 20 años: el Campeonato Mundial por Equipos Londres 2026, que se realizará del 28 de abril al 10 de mayo en Inglaterra, en el marco de la celebración por los 100 años de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

