Polémica por las declaraciones de Victoria Granatto sobre Messi tras el Mundial de Hockey. Foto: Victoria Granatto/Instagram
Polémica por las declaraciones de Victoria Granatto sobre Messi tras el Mundial de Hockey. Foto: Victoria Granatto/Instagram
Por Redacción EC

Las Leonas volvieron a quedar en el centro de la escena después de conquistar por tercera vez el Mundial de Hockey. Sin embargo, una declaración de Victoria Granatto durante una entrevista en el programa ESPN Hockey abrió un inesperado debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron sus palabras mientras otros salieron en defensa de la jugadora.

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