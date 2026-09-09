Las Leonas volvieron a quedar en el centro de la escena después de conquistar por tercera vez el Mundial de Hockey. Sin embargo, una declaración de Victoria Granatto durante una entrevista en el programa ESPN Hockey abrió un inesperado debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron sus palabras mientras otros salieron en defensa de la jugadora.

Durante el programa, Granatto compartió la conversación con referentes y periodistas del hockey argentino como Magui Aicega, Sheila Shab y Bauti Capurro. Las campeonas repasaron lo que significó volver a conquistar el título mundial y hablaron de las repercusiones que tuvo la consagración.

Polémica por las declaraciones de Victoria Granatto sobre Messi tras el Mundial de Hockey. Foto: Victoria Granatto/Instagram

Uno de los momentos destacados fue el saludo público de Lionel Messi a Las Leonas. El capitán de la Selección Argentina comentó “Felicitaciones campeonas!!!” en una publicación de la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos.

La conductora resaltó precisamente el gesto del futbolista y fue entonces cuando Granatto expresó una opinión que posteriormente se convertiría en uno de los fragmentos más comentados de la entrevista.

“A mí me molesta”, dijo Victoria Granatto

“A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero todas querían que salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada”, planteó la jugadora durante la conversación.

Pero Granatto fue más allá y aprovechó el momento para reivindicar la historia que construyó el seleccionado argentino de hockey femenino a lo largo de los años.

“Lo importante es que está Lucha, estaba Mechi, estaba Ceci, bueno vos, Magui, o sea, nuestra historia es mucho más grande que la que tienen, o sea…”, afirmó Granatto antes de detener su intervención.

🎙️💥 VICKY GRANATTO APUNTÓ CONTRA LEO MESSI



En diálogo con ESPN, la delantera de Santa Bárbara reconoció el valor del gesto, aunque cuestionó que el saludo del futbolista haya concentrado tanta atención dentro del plantel. "A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección… pic.twitter.com/QEwDEYnhMl — Diario La Capital (@lacapital) September 9, 2026

La referencia apuntó a las distintas generaciones que hicieron historia con Las Leonas y que convirtieron al hockey femenino argentino en uno de los equipos más reconocidos del deporte nacional.

La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que Granatto minimizó la figura de Messi, otros respaldaron su postura y entendieron sus palabras como una reivindicación del peso histórico de Las Leonas.

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