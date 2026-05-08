Universitario de Deportes continúa trabajando para consolidarse como uno de los protagonistas de la Liga Peruana de Vóley. Luego de una temporada histórica en la que las ‘pumas’ lograron subir al podio, la dirigencia crema apunta ahora a pelear directamente por el título nacional.

En ese contexto, el jefe polideportivo del club, Fabrizio Acerbi, se refirió al futuro de algunas de las principales figuras del plantel y dejó en claro la importancia de Miriam Patiño dentro del proyecto: “Miriam Patiño es de la casa. Ella tiene que retirarse en el club, se merece un título y queremos que levante la copa lo más pronto posible”, declaró.

Otro de los temas abordados por Acerbi fue la situación de Karla Ortiz, una de las voleibolistas más experimentadas y determinantes del equipo crema. El dirigente confirmó que las conversaciones avanzan positivamente y que el club espera cerrar pronto su continuidad. “En cuanto a Karla Ortiz, estamos cerca de llegar a un acuerdo, es una jugadora importante para el equipo”, señaló.

Sobre la salida de Coraima Gómez

Acerbi también se pronunció sobre la salida de Coraima Gómez, una de las jugadoras más queridas por la afición crema y que formó parte importante del crecimiento reciente del equipo. “Sobre Coraima, ella decidió ir a otro equipo. A mí me apena, pero fue una decisión tajante de su parte y me tocó respetarla”, manifestó.

Sin embargo, el directivo dejó en claro que las puertas del club continúan abiertas para la deportista.

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Durante sus declaraciones, el jefe polideportivo recordó una confesión que Coraima Gómez realizó durante su etapa en Universitario, “Coraima es una jugadora que inició el proceso conmigo y soltó una frase que la tengo grabada en la mente: ‘Muchos creen que yo salvé a la U, lo que no saben es que la U me salvó’”, reveló.

Además, Acerbi explicó que la voleibolista atravesó momentos personales difíciles y destacó su profesionalismo durante todo el proceso. “Ella pasó un momento de depresión. Como le dije, ella tiene las puertas abiertas del club y es la imagen de lo que verdaderamente es ser una profesional”, finalizó.

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