Resumen

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Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario. Foto: Captura de video/Movistar Deportes
Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario. Foto: Captura de video/Movistar Deportes
Por Redacción EC

Universitario de Deportes continúa trabajando para consolidarse como uno de los protagonistas de la Liga Peruana de Vóley. Luego de una temporada histórica en la que las ‘pumas’ lograron subir al podio, la dirigencia crema apunta ahora a pelear directamente por el título nacional.

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