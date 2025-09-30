Vive una experiencia gastronómica frente al mar en Insumo | #ExperienciasEC

La comunidad de suscriptores de El Comercio sigue disfrutando de experiencias especialmente pensadas para ellos y, en esta ocasión, vivirán una presentación gastronómica especial en Insumo, el restaurante del Hotel AC Lima Miraflores que fusiona la cocina mediterránea con los sabores de la costa peruana.

El evento se realizará el día sábado 11 de octubre a la 1 p.m. , por lo que la lista de ganadores se dará a conocer el jueves 9 al medio día.

Conoce más sobre Insumo…

En el corazón de Miraflores, con una de las vistas más privilegiadas al océano Pacífico, Insumo se convierte en el destino ideal para quienes buscan descubrir la ciudad a través de sus sabores. Su propuesta culinaria fusiona la frescura y sofisticación de la cocina mediterránea con los insumos más representativos de la costa peruana, ofreciendo un viaje gastronómico donde el producto es el verdadero protagonista.

La experiencia estará guiada por el chef ejecutivo Román Ucharima, también responsable de la cocina del Hotel AC Lima Miraflores. Él será el encargado de conducir una tarde especial que inicia con el impacto visual de almorzar a más de 18 pisos de altura, con una vista de 360 grados del mar miraflorino, y continúa con la presentación de algunos platos de la nueva carta de Insumo servida en un estilo diseñado para compartir.

Cada paso de la propuesta está pensado para resaltar la frescura, calidad y creatividad que distinguen al restaurante, logrando que los asistentes vivan una experiencia completa que une buena mesa, entorno privilegiado y la inspiración de un chef que busca rendir homenaje a la cocina peruana desde una mirada contemporánea.

El sorteo se realizará el jueves 9 de octubre y, si resultas ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

El día del evento, te recomendamos llegar 30 minutos antes y llevar tu documento de identidad. Uno de nuestros videoreporteros también estará presente por lo que podrás recordar esta experiencia.

RESTRICCIONES: