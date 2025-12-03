El Comercio vuelve a abrir sus páginas a los lectores: envía tu carta desde hoy

Durante décadas, esta sección fue uno de los puentes más directos entre la redacción y el público. A través de ella, miles de lectores expresaron inquietudes ciudadanas, aportaron información valiosa y dialogaron con el diario sobre los temas que más le importan al país.

Su regreso reafirma nuestro compromiso de fortalecer la participación, la transparencia y la escucha activa en un momento en que las voces ciudadanas son más necesarias que nunca.

El objetivo es recuperar una práctica que forma parte de la esencia del diario: abrir nuestras páginas para escuchar todas las voces y reforzar el vínculo con nuestra audiencia.

¿Cómo participar?

Desde hoy, cualquier lector puede enviar su carta al correo: cartas@comercio.com.pe

La carta debe exponer una opinión, denuncia o reflexión sobre un tema de actualidad. Además de sustentar el punto de vista con argumentos claros.

Para su envío, es necesario incluir: Nombres completos número de DNI y distrito de residencia.

El Comercio revisará cada mensaje recibido y, de considerarlo relevante y de calidad, lo publicará en la edición impresa. El diario se reserva el derecho de editar el texto para optimizar su claridad y ajustarlo al espacio disponible.

Invitamos a todos nuestros lectores a participar activamente y compartir sus miradas, inquietudes y aportes sobre la actualidad nacional. Tu voz vuelve a tener un espacio en nuestras páginas.