El Comercio celebró 185 años de fundación en mayo pasado. Son casi dos siglos de periodismo de calidad, siendo testigos de la actualidad nacional y del mundo. Además, hace muy poco, el 16 de diciembre, nuestra sede histórica cumplió 100 años.
El Comercio celebró 185 años de fundación en mayo pasado. Son casi dos siglos de periodismo de calidad, siendo testigos de la actualidad nacional y del mundo. Además, hace muy poco, el 16 de diciembre, nuestra sede histórica cumplió 100 años.
/ SOMOS > VICTOR IDROGO
Redacción EC
Redacción EC

Escucha la noticia

00:0000:00
El Comercio vuelve a abrir sus páginas a los lectores: envía tu carta desde hoy
Resumen de la noticia por IA
El Comercio vuelve a abrir sus páginas a los lectores: envía tu carta desde hoy

El Comercio vuelve a abrir sus páginas a los lectores: envía tu carta desde hoy

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Durante décadas, esta sección fue uno de los puentes más directos entre la redacción y el público. A través de ella, miles de lectores expresaron inquietudes ciudadanas, aportaron información valiosa y dialogaron con el diario sobre los temas que más le importan al país.

Su regreso reafirma nuestro compromiso de fortalecer la participación, la transparencia y la escucha activa en un momento en que las voces ciudadanas son más necesarias que nunca.

El objetivo es recuperar una práctica que forma parte de la esencia del diario: abrir nuestras páginas para escuchar todas las voces y reforzar el vínculo con nuestra audiencia.

¿Cómo participar?

Desde hoy, cualquier lector puede enviar su carta al correo:

La carta debe exponer una opinión, denuncia o reflexión sobre un tema de actualidad. Además de sustentar el punto de vista con argumentos claros.

Para su envío, es necesario incluir: Nombres completos número de DNI y distrito de residencia.

El Comercio revisará cada mensaje recibido y, de considerarlo relevante y de calidad, lo publicará en la edición impresa. El diario se reserva el derecho de editar el texto para optimizar su claridad y ajustarlo al espacio disponible.

Invitamos a todos nuestros lectores a participar activamente y compartir sus miradas, inquietudes y aportes sobre la actualidad nacional. Tu voz vuelve a tener un espacio en nuestras páginas.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC