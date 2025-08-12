El exitoso cantante mexicano Emmanuel, una de las figuras más queridas de la música latina, regresa a Lima para deleitar a su fanaticada peruana con su inconfundible voz y estilo.

El próximo 8 de noviembre de 2025 ofrecerá un concierto imperdible, como parte de su gira internacional “Toda La Vida Tour”, que recorrerá lo mejor de su vasta y destacada trayectoria musical.

El Club El Comercio tiene una promoción exclusiva de el 35% de descuento hasta el hasta el 30 de septiembre para que puedas disfrutar de este evento imperdible.

Emmanuel, cantante mexicano de 62 años.

Para hacer efectivo el descuento, los suscriptores deberán ingresar al link del evento, seleccionar la tarifa Club El Comercio y digitar su DNI para hacer la compra.

Disfruta de este concierto y no dejes pasar la oportunidad de vivir una noche mágica junto a uno de los grandes íconos de la música latina.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.